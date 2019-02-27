وزير جزائري: حراك الشارع لن يؤجل الانتخابات الرئاسية

أعلن وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، أن الحراك الاحتجاجي المناهض لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لن يؤثر على سير الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

وحذر الوزير من خروج المظاهرات المناوئة للولاية الخامسة عن ”طابعها السلمي“، وذلك بسبب رصد تقارير أمنية لمحاولات اختراقها من قبل ”جهات مشبوهة“، وفق تعبيره.

ورفض ”لوح“ دعوات لقوى سياسية تطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية، على خلفية توسع مسيرات الرفض لترشح بوتفليقة، مشيرًا إلى أن ”السباق الرئاسي سينتظم بموعده الدستوري المحدد، وأن جهاز القضاء ضامن لشفافية الاقتراع“.

وقوبل الوزير باحتجاجات نفذها محامون خلال زيارته لمحاكم جديدة بولايتي ”قالمة“ و“عنابة“، نددوا فيها بما وصفوه ”تنكر السلطات لصوت الشارع الذي يطالب بتنحي بوتفليقة“، كما هتفوا برحيل النظام الحاكم ودعوا إلى الاستمرار في ”التعبئة والحشد“ لتنظيم مظاهرات أخرى ضد مخطط الولاية الرئاسية الخامسة.