تونس.. السجن مدى الحياة لمتهم اعتدى على قاضٍ بمطرقته

قضت المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس العاصمة، الأربعاء، بالسجن المؤبد (مدى الحياة) في حق متهم اعتدى على رئيس المحكمة ذاتها، باستخدام مطرقة القاضي الخشبية.

جاء ذلك، في بيان صدر عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، التابعة لوزارة الدفاع.

وأفاد البيان أنّ ”المحكمة العسكرية أصدرت أيضًا حكمًا بسجن خمسة متهمين آخرين بعشرين عامًا، من أجل المشاركة في الاعتداء، وعدم سماع الدعوى في حق 3 متهمين آخرين“.

وأضاف أنّ ”القاضي تولى سماع الشهود، واستنطاق المتهمين في جلسة بحضور محاميهم، وإضافة الوثائق الطبية، والاستماع إلى مرافعة المحامين“.

ويعد هذا الحكم أوليًا قابلًا للطعن.

والاعتداء على القاضي جرى أمس الثلاثاء، خلال نظر المحكمة ذاتها، قضية يتهم فيها السالف ذكرهم بالتورط بارتكاب هجمات إرهابية في 7 آذار/ مارس 2016، على مقر ثكنات عسكرية وأمنية بمدينة بنقردان جنوبي تونس، على الحدود مع ليبيا.

ودخل المتهمون وآخرون، آنذاك (قبل نحو 3 أعوام) ، في مواجهات مع قوات الأمن والجيش، قُتل خلالها 55 مسلّحًا، و12 من قوات الجيش والأمن، و7 مدنيين، كما جرى توقيف 52 شخصًا يشتبه بأنهم كانوا ينوون إقامة ”إمارة داعشية “ وفقًا لمسؤولين رسميين.

وبخصوص قضية الأعمال الإرهابية المتهم فيها هؤلاء، قال البيان، إنّ المحكمة تخلت عن القضية المتعلقة بأحداث الاعتداء المسلح على الثكنة العسكرية ببنقردان، لخروجها عن أنظارها، وأحالت أوراقها للنيابة العسكرية، لإجراء ما تراه، دون ذكر تفاصيل.