بالفيديو.. محامون جزائريون يحتجون ضد وزير العدل بسبب بوتفليقة

احتج محامون جزائريون اليوم الأربعاء، أمام مقر محكمة ”عنابة“ الجديدة خلال زيارة وزير العدل الطيب لوح، إلى هذه المدينة الشرقية، ورفعوا شعارات منددة بترشح رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان المقبل.

وندد المحتجون بما وصفوه ”تنكر السلطات لصوت الشارع الذي يطالب بتنحي بوتفليقة“، كما هتفوا برحيل النظام الحاكم ودعوا إلى الاستمرار في ”التعبئة والحشد“ لتنظيم مظاهرات أخرى ضد مخطط الولاية الرئاسية الخامسة.

وقال محامون غاضبون إن 4 من زملائهم تعرضوا للاعتقال ”التعسفي“ أمام محكمة ”عنابة“، لمجرد احتجاجهم بالتظاهر ضد ”الخامسة“ في حضرة وزير العدل الطيب لوح، أبرز رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، ورجال ثقته.

وناشد متظاهرو هيئة الدفاع شرق الجزائر، زملاءهم في ولايات البلاد، للتظاهر في مسيرات جديدة ضد ترشح بوتفليقة، مع التأكيد على ضرورة ”مباركة تظاهر الشارع بطرق سلمية ومتحضرة“، في إصرارٍ على توسيع دائرة الرفض الشعبي للوضع السياسي الحالي.

وهذه ثاني مظاهرة ينظمها المحامون في الجزائر، بعد ”مسيرة الإثنين“ التي خرج فيها محامون أمام محكمة ”عبان رمضان“ في عاصمة البلاد، وفيها عبّروا عن رفضهم لـ“رهان التمديد لرئيس يحكم الجزائر منذ عام 1999″.

واستغل المحامون المحتجون في مظاهرتي ”عنابة“ و“العاصمة“، خروجهم إلى الشارع للمطالبة بتوسيع هامش الحريات، وإصلاحات جهاز القضاء، وترقية قيم المواطنة وحقوق الدفاع، ورفع يد السلطة على النشاط النقابي المستقل.

ورغم توالي الاحتجاجات غير المسبوقة ضد ترشح بوتفليقة، إلا أن مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، ورئيس وزرائه أحمد أويحيى، ووزير العدل الطيب لوح، وقائد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم معاذ بوشارب، أبدوا جميعهم في ”خطابات نارية“ تمسكهم بترشيح الرئيس وتجاهل مطلب الشارع.