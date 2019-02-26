اختطاف طفلة مغربية من بين يدي والدتها‎‎ (فيديو وصور)

اهتزت مدينة لفقيه بنصالح في المغرب اليوم الثلاثاء جراء اختطاف طفلة لم تتجاوز الرابعة، من بين يدي والدتها كانت تقودها إلى المدرسة.

ووقعت الحادثة في وضح النهار، عندما باغت مجهولون الأم وانتزعوا فلذة كبدها من قبضتها في رمشة عين، حسب روايتها.

وما تزال أسباب الخطف مجهولة فيما رجح بعض السكان فرضية تصفية حسابات، أو ابتزاز مالي لوالدها الذي يعمل بتجارة الذهب في المدينة.

وقد تطوع أحد الحاضرين إلى منزل أسرة الطفلة الذي يغمره الحزن، ونشر صورتها على الإنترنت، لعل أحدًا يتعرف عليها ويدل على مكانها.

يشار إلى أن حالات اختطاف الأطفال أصبحت تتكرر في المغرب خلال السنتين الأخيرتين بشكل يدعو للخوف، وأشهرها الطفلة غزل التي اختفت من أمام منزلها بالدار البيضاء لـ 3 أيام في مايو/آيار 2018، وتم العثور عليها في منزل سيدة بحي بعيد.

كما تم اختطار الصغيرة إخلاص ذات الثلاث سنوات التي أدمت قلوب المغاربة، بعد اكتشاف جثتها غير بعيد عن منزل عائلتها، بإقليم الدريوش شرق المغرب، إثر اختفاء دام 17 يومًا خلال شهر يناير المنصرم.