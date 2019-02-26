متهم بالتشدد يعتدي على قاضٍ عسكري بآلة حادة في محكمة تونسية

هاجم تونسي متهم بمحاولة إقامة ”إمارة متشددة“ في جنوب البلاد عام 2016، قاضيًا عسكريًا، اليوم الثلاثاء، بآلة حادة، داخل محكمة عسكرية في العاصمة تونس.

وأفادت مصادر قضائية بأن ”قوات الجيش الوطني التونسي التي تؤمن المحكمة العسكرية سيطرت على الوضع بسرعة، ومنعت المتهم المدعو عادل الغندري من الاعتداء على القاضي“.

وأشارت المصادر إلى أن ”المتهم ستتم محاكمته بتهمة إضافية على خلفية ما قام به تجاه القاضي“.

وكانت المحكمة العسكرية التونسية جلبت، اليوم، 9 أشخاص بينهم منفذ الاعتداء، عادل الغندري، لمحاكمتهم على خلفية اتهامات موجهة لهم بخصوص محاولة إقامة ”إمارة“ متشددة في الجنوب التونسي سنة 2016.

يشار إلى أن وزارة الداخلية التونسية تمكنت من القبض على عادل الغندري، إثر عملية أمنية نفذتها قوات وحدات الحرس الوطني، بضاحية المنيهلة بتونس العاصمة، في أيار/ مايو 2016.

واتهم عادل الغندري بالضلوع في العديد من العمليّات التّي حدثت في تونس، وآخرها عملية استهداف مدينة بنقردان في السابع من مارس / آذار عام 2016، حيث تمكن من الفرار والاختباء بعيدًا عن أعين رجال الأمن.