الرئيس الجزائري يقدم طلبًا رسميًا للترشح لولاية جديدة في 3 مارس

قال مدير حملة الرئيس الجزائري اليوم الثلاثاء، إن عبد العزيز بوتفليقة، سيقدم طلبًا رسميًا للترشح لولاية جديدة في الثالث من مارس/ آذار، وذلك رغم احتجاجات على هذه الخطوة.

وأضاف عبد المالك سلال، أمام حشد في تصريحات تلفزيونية، أن من حق بوتفليقة الترشح.