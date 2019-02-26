هاري وميغان يختتمان زيارة للمغرب بحفل شاي أقامه الملك محمد السادس

أقام العاهل المغربي محمد السادس حفل شاي على شرف الأمير هاري وعقيلته ميغان ماركل بالإقامة الملكية بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط.

وسلم الأمير هاري لمك المغرب رسالة خطية من جدته الملكة اليزابيث الثانية عاهلة المملكة المتحدة.

وحضر الحفل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وأشقاء الملك الأمير مولاي، والأميرتين لالا مريم ولالا حسناء.

وبهذا تشارف الزيارة الرسمية التي قام بها دوق ودوقة ساسكس للمغرب على نهايتها، بعدما قاما طيلة يومين بعدة أنشطة اجتماعية، واكتشفا بعضا من الجوانب التي تميز المملكة كالطبخ المغربي.