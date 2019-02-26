المعارض الجزائري رشيد نكاز يصف ظروف إقامته الجبرية

أكد المعارض الجزائري رشيد نكاز على حسابه في فيسبوك خبر وضعه تحت الإقامة الجبرية بولاية الشلف حيث يقيم والداه، كما وصف الظروف التي يعيشها في مكالمة للموقع الفرنسي ”لوباريزيان“.

وكان رشيد نكاز يجوب المدن الجزائرية لجمع 60 ألف توقيع، تمكنه من وضع ترشيحه لدى السلطات رسميا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 18 من ابريل المقبل.

و قال في تصريح أورده الموقع الفرنسي على لسان رجل الأعمال:“تم اعتقالي يوم الأحد، حيث ألقيت كلمة من شرفة البلدية، وقضيت 8 ساعات في مركز الشرطة، قبل أن يرافقني 70 شرطيا إلى منزلي بشليف عند الساعة الواحدة صباحا“.

واشتهر رجل الأعمال البالغ من العمر 47 عاما في فرنسا، بمحاولته عدة مرات خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وبدفعه سنة 2016 للعديد من الغرامات التي فرضتها السلطات الفرنسية على سيدات بسبب ارتدائهن الحجاب، ثم بتخليه طوعا عن الجنسية الفرنسية. لذا يحظى النكاز بشعبية كبيرة في صفوف الشباب الجزائري بفرنسا، ويتنقلون بالمئات لحضور لقاءاته حسب الموقع.