أكبر تنظيم نقابي بالجزائر يتمسك بترشيح بوتفليقة لولاية خامسة

أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر تنظيم نقابي بالبلاد، اليوم الأحد، تمسكه بترشيح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة، في انتخابات 18 نيسان/ أبريل المقبل، رغم احتجاجات رافضة لترشحه.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام للاتحاد، عبد المجيد سيدي السعيد، خلال احتفالية بمناسبة ذكرى تأميم قطاع الوقود، في 24 شباط/فبراير 1971، بمحافظة أدرار أقصى جنوبي الجزائر.

وحضر الاحتفالية عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة (81 عامًا)، إضافة لوزيري الداخلية، نور الدين بدوي والطاقة مصطفى قيطوني.

وقال السعيد إنّ ”النقابة متمسكة بخيارها، وقد اختارت مرشحها بوتفليقة عن قناعة“، وتابع: ”بالنسبة لنا لا بديل لبوتفليقة، وهو خيارنا ويحظى بمساندة مطلقة“.

ورأى السعيد، أنّ بوتفليقة ”أعاد السلم للبلد بعد عشرية سوداء“، في إشارة إلى سنوات الإرهاب خلال تسعينيات القرن الماضي.

وخاطب الحضور متسائلًا: ”هل تريدون الرجوع إلى سنوات حرق المنازل والمصانع وسنوات الدم والدموع؟“. وأردف: ”نقول لا ولا ولا، ولذلك اخترنا مرشحنا عبد العزيز بوتفليقة“.

وشدد على أنّ التمسك ببوتفليقة ”نابع أيضًا من إنجازات ملموسة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا“.

وكان التنظيم ذاته دعا، مطلع أيار/ مايو 2018، إلى إعادة ترشح بوتفليقة.

وجاء موقف أكبر تنظيم نقابي في الجزائر بعد احتجاجات شهدتها محافظات عديدة، يوم الجمعة، ضد ترشح بوتفليقة، الذي يحكم منذ عام 1999، ويعاني من متاعب صحية منذ سنوات.