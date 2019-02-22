حفتر يعيّن اللواء ”البرعصي“ رئيسًا للاستخبارات العسكرية الليبية

عيّن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اللواء رمضان عطية البرعصي، رئيسًا جديدًا لجهاز الاستخبارات العسكرية.

وشغل الجنرال رمضان البرعصي مهام عديدة، أبرزها آمر المنطقة العسكرية سبها، وآمر جهاز الشرطة العسكرية.

وأوضح مصدر عسكري أن ”خليفة حفتر اختار اللواء رمضان عطية البرعصي لرئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية؛ بسبب إنجازاته المهمة في مدينة سبها خلال الفترة الماضية، وقدرته الكبيرة على التعامل مع التطورات العسكرية“.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ”البرعصي أشرف على معارك تحرير سبها دون خسائر مادية وبشرية تذكر، وهو ما جعله ينال ثقة قيادة الجيش الوطني الليبي“.

وضمن عملياته النوعية، أعلن الجيش الوطني الليبي عن تحرير مدينة سبها جنوبي البلاد، بعد أسابيع من بدء عملية واسعة لاستعادتها.

وعقب نجاحاته في الميدان، احتفل عناصر من الجيش الليبي جنوب البلاد بالانتصارات التي تحققت ضد الجماعات المسلحة، بعد ”نجاح“ عملية عسكرية ”شاملة“ لـ“مكافحة الإرهاب والجريمة“.

وسبق للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أن أمر، في 15 كانون الثاني/يناير الماضي، بالبدء في “تطهير الجنوب الغربي؛ لحماية الدولة، وضمان أمن المواطن، وفرض هيبة القانون، وتلبية لنداءات سكان الجنوب الذي يعاني من الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها“.

ويقود الجيش الليبي حملة تهدف إلى ”المحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي، وتأمين مقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز، وحماية منظومة النهر الصناعي، وإيصال الخدمات الأساسية للمواطن وفتح الطرق وتأمينها، وفرض القانون ووقف الهجرة غير الشرعية، وتأمين الشركات النفطية والأجنبية“.