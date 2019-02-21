بطلب من باريس.. الجزائر تعيد ”الحراسة الأمنية“ للبعثات الدبلوماسية الفرنسية

أعادت السلطات الأمنية الجزائرية، أطقم الحراسة في محيط البعثات الدبلوماسية الفرنسية، وذلك بطلب من باريس.

وقالت مصادر جزائرية إن ”السفارة الفرنسية في الجزائر، طلبت تعزيز إجراءات الأمن والوقاية في محيط البعثات الدبلوماسية والمراكز الثقافية التابعة لها في البلاد، بعد نحو 5 أشهر من سحب السلطات الجزائرية رجال الشرطة المكلفين بتأمين البعثات الفرنسية.“

وربطت المصادر جزائرية الطلب الفرنسي بـ“خشية المصالح الدبلوماسية لباريس، من أي اعتداءات خلال المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ فترة، ضمن حراك احتجاجي مناهض لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة“.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أزالت السلطات الجزائرية الحراسات الأمنية من أمام الممثليات الدبلوماسية الفرنسية، كرد مماثل على قيام باريس بسحب الحراس الأمنيين من أمام منزل السفير الجزائري.