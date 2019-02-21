الجيش الليبي يسمح لطائرات الشركات النفطية بالهبوط في مطارات الجنوب

أعلن الجيش الليبي، يوم الخميس، سماحه لطائرات الشركات النفطية بالوصول إلى مناطق جنوب البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ”أصدر أمرًا بالسماح لطائرات الشركات النفطية باستئناف رحلاتها من وإلى الحقول النفطية في الجنوب لنقل المستخدمين والتموين“.

وأضاف المسماري في بيان نشره على صفحته الرسمية في ”فيسبوك“ أن ”التعليمات تقضي بأن تهبط الطائرات في مطار تمنهنت ذهابًا وإيابًا بالتنسيق مع غرفة عمليات القوات الجوية، وذلك لمنع أي اختراق لطائرات أجنبية أو مشبوهة للمنطقة ودعم العصابات الإجرامية والمرتزقة الأجنبية“.

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة منعت تحليق الطيران في أجواء مناطق الجنوب أو الهبوط في مطاراتها الرسمية أو المهابط الترابية دون تنسيق مسبق مع قوات الجيش.

واعترضت طائرات سلاح الجو الليبي إحدى الطائرات الليبية وأرغمتها على الهبوط في إحدى القواعد الجوية ثم السماح لها بالإقلاع مجددًا صوب مطار طرابلس.