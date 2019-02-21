بالفيديو.. ظهور تلفزيوني نادر لرئيس الجزائر

بث التلفزيون الحكومي الجزائري، يوم الخميس، صورًا لرئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، وهو يشرف على مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وظهر بوتفليقة يحرك يديه وينطق ببعض الكلمات، أثناء مصافحته الطيب بلعيز، وكذا رئيس وزرائه أحمد أويحيى، ووزير العدل الطيب لوح، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

وأعقب هذا الظهور النادر لرئيس البلاد، إعلان الرئاسة الجزائرية، عن ”سفر علاجي“ لبوتفليقة إلى جنيف السويسرية لإجراء فحوص دورية.

ويعتقد الناشط السياسي الجزائري، طارق سبتيوي، أن ”ظهور الرئيس بوتفليقة على التلفزيون جاء ليبدد شائعات وفاته، وقد تزامن ذلك مع الدعوة لمظاهرات رفض مسعى الولاية الخامسة“.

وقال ”سبتيوي“ لـ“إرم نيوز“ إن ”إعلان الرئاسة عن رحلة علاجية لبوتفليقة إلى الخارج، يهدف أيضًا إلى وأد الشائعات الذي تثار كلما سافر الرئيس إلى الخارج، مثلما جرت العادة منذ بداية ولايته الرابعة“.

وقرر بوتفليقة (82عاماً) الترشح مجدداً لرئاسة بلاده، في انتخابات 18أبريل/ نيسان المقبل، وقال في خطاب مكتوب قبل أيام إنه ”يستجيب لنداءات شرائح شعبية، ناشدته الترشح لإكمال برنامج التنمية وضمان الاستقرار“.