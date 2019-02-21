بسبب ”تمويلات مشبوهة“.. إحالة قنوات تونسية إلى القضاء

قررت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، الخميس، إحالة ملفات تتعلق بشبهات فساد بعدد من القنوات التلفزيونية التونسية إلى القضاء، وذلك على خلفية تلقيها ”تمويلات مشبوهة“.

وقال عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، هشام السنوسي، في تصريح لـ“إرم نيوز“: إن ”هيئة الاتصال السمعي البصري عقدت اجتماعًا، اليوم، برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، لمتابعة الملفات المحالة عليها وفيها شبهات فساد“.

وأضاف السنوسي، بأنّ هيئة مكافحة الفساد ”أفادت بتشكيلها لجنة تدقيق خاصة؛ للوقوف على جدية شبهات الفساد المثارة في الملفات المحالة إليها“.

من جانبها، قالت مصادر مطلعة لصحيفة ”الشارع المغاربي“ المحلية: إنّ الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ”جمعت ملفات تخص تمويلات مشبوهة لعدد من القنوات التونسية، قبل إحالتها على هيئة مكافحة الفساد للنظر فيها و إحالتها على القضاء“.

وأفاد مصدر آخر لـ ”إرم نيوز“، بأن ملفات شبهات الفساد التي جمعتها الهيئة، ”تهم التحقيق في تمويلات ضخمة تحصلت عليها عدد من القنوات الخاصة خلال فترة الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014، إضافة إلى تمويلات أخرى تقف وراءها أحزاب وشخصيات سياسية“.

وأضاف المصدر، أنّ من بين الملفات المحالة على هيئة مكافحة الفساد، ملف قناة ”حنبعل“ الخاصة، بعد ورود معلومات عن وجود رجال أعمال أتراك يريدون شراءها.