متشدّدون يقطعون رأس تونسي في محافظة ”سيدي بوزيد“

قال مصدر أمني تونسي، اليوم الخميس، إن متشددين، أقدموا على قطع رأس مواطن، يبلغ من العمر 51 سنة، في منطقة ”السبالة“، بمحافظة سيدي بوزيد.

وأوضح المصدر الأمني، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أنه تم العثور على رأس الضحية مقطوعًا فوق الصندوق الخلفي لدراجته النارية، مشيرًا إلى أن الضحية كان مفقودًا منذ يومين.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي، أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والبحث في الجرائم الإرهابية للحرس الوطني، باشر التحقيقات في الواقعة التي هزت التونسيين .

وينشر المتشددون، الذين يتحصنون بالجبال، من حين إلى آخر، الرعب لدى سكان القرى المجاورة، عبر قتل الرعاة، الذين يتهمونهم بتقديم المعلومات إلى السلطات الأمنية.

ويشن الأمن والجيش التونسيان، حربًا على الجماعات المسلحة، التي تتخذ من جبال الشعانبي والمغيلة وسمامة، على الحدود التونسية الجزائرية، ملاذًا للاختباء والخروج من حين إلى آخر؛ للقيام بعمليات مسلحة.