مصرع ضابطين جزائريين في تحطم طائرة مقاتلة في مهمة ليلية

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل عسكريين اثنين في تحطم طائرة مقاتلة كانت في مهمة ليلية، في منطقة الرشايقة بولاية تيارت غربي البلاد.

ووفق بيان، قالت الوزارة إن الأمر يتعلق ”بطائرة مقاتلة، روسية الصنع، تابعة للقاعدة الجوية لعين وسارة جنوب العاصمة، كانت في مهمة تدريبية ليلية مبرمجة“.

وأوضح المصدر نفسه أن الحادث ”تسبب في مصرع ضابطين هما القائد ومساعده“.

وذكر البيان أن الفريق نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري، أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وشهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة عدة حوادث طيران، وكان أخطرها في أبريل/ نيسان 2018 بمنطقة البليدة جنوب العاصمة، وخلف قرابة 300 قتيل.