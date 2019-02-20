الداخلية التونسية تجري تغييرات في مناصب أمنية ”حساسة“

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الأربعاء، عن تغييرات شملت مناصب ”حساسة“ في الجهاز الأمني بالبلاد.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته مساء الأربعاء، أنه ”تقرر تعيين محمد علي بن خالد، مديرًا عامًا آمرًا للحرس الوطني التونسي، وعادل شوشان متفقدًا عامًا للأمن الوطني، وخليفة هروم مديرًا عامًا للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني التونسي.

وتتزامن هذه التغييرات مع دعوات لمساءلة وزير الداخلية التونسي، داخل البرلمان، على خلفية مقتل شاب داخل أحد المراكز الأمنية بمحافظة نابل، في ظروف وُصفت بالغامضة.

وقدم البرلماني التونسي، ياسين العياري، الإثنين الماضي، طلب مساءلة ضد وزير الداخلية التونسي، هشام الفراتي؛ بسبب حادثة مقتل هذا الشاب.

ودعا العياري رئاسة مجلس النواب إلى ”ضرورة الإسراع بعقد جلسة المساءلة، بسبب التوتر الحاصل في محافظة نابل، على خلفية مقتل الشاب التونسي“.

وشدد العياري، على ”ضرورة مساءلة وزير الداخلية التونسي؛ لكشف حقيقة ما تم تداوله حول موت الشاب التونسي، تحت التعذيب“.

وأشعل مقتل الشاب في مقر الأمن التونسي بـ“براكة الساحل“ من محافظة نابل، نهاية الأسبوع الماضي، مواجهات بين عناصر الأمن وعدد من أقارب وأصدقاء القتيل.