أسرة مغربية تقاضي الملك محمد السادس

أسدلت محكمة بمدينة مراكش جنوب المغرب، الستار عن دعوى قضائية رفعتها أسرة مغربية ضد الملك محمد السادس حول ”التحفيظ العقاري“ لأحد الأملاك بمدينة مراكش.

وتُظهر وثائق الحُكم النهائي التي كشفت عنها وسائل إعلام مغربية مساء يوم الثلاثاء، أن ملك المغرب ترافع من خلال محاميه الخاص هشام الناصري.

وبالرجوع إلى تفاصيل وحيثيات هذه القضية المثيرة للجدل، فقد قام ورثة أسرة تدعى ”بن مولاي علي الشريف“ برفع دعوى قضائية مؤرخة بتاريخ 23 فبراير 2017 ضد الملك محمد السادس، حول قطعة أرضية تدعى ”بندحمان“ والبالغ مساحتها هكتار، مدعين ملكيتها، وأن المحافظة كانت تستغلها قبل أن يقتطع جزء منها ويحفظ باسم الأملاك الملكية، ثم باسم العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأكد ورثة ”بن مولاي علي الشريف“ أنهم إلى حدود تقدمهم بالشكاية لم يتوصلوا بأي تعويض جراء الاقتطاع، أو جراء تحفيظ الملك، وهو ما جعلهم يطالبون بتعويض يقدر بـ20000 ألف درهم، وإجراء خبرة عقارية على العقار موضوع النزاع، من أجل تحديد قانونية ونظامية مسطرة التحفيظ، ومدى احترامها للشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون التحفيظ. وفق ما أكده موقع ”كود“ المغربي.

من جانبه طالب محامي الملك بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطرف المدعي أي حجة أو إثبات لملكيته الأرض، كما أنه لم يتقدم بأي مطالب في مواجهة العارض.

وبحسب منطوق الحكم، فقد رفضت المحكمة الدعوى القضائية، موضحة أنه يحق للمدعي تصحيح خطأه وترتيب أموره والعودة لرفع الدعوى مرة أخرى.