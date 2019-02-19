حملة ”أيادٍ نظيفة“ تعصف بمسؤول كبير في سوناطراك الجزائرية

أقدم الرئيس المدير العام للمجمع النفطي الجزائري سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، مساء الاثنين، على إقالة مسؤول جهوي كبير، وسط أنباء عن تأهب ولد قدور لإزاحة عشرة مديرين آخرين ضمن حراك موصوف بحراك متجدد لـ“الأيادي النظيفة“.

على نحو ”استعراضي“ اشتهر في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، فاجأ الرقم الأول في مجمع سوناطراك الجميع بتنحية المدير الجهوي، علي الجيلالي نغموش، نائب مدير الإنتاج في مدينة النفط حاشي مسعود.

وفي جولة ميدانية لا تزال مستمرة، أحجم، ولد قدور، عن كشف أسباب الإقالة لصحفيين رافقوه إلى أقصى الجنوب الجزائري، واكتفى، ولد قدور، بالإعلان عن تنصيب، توفيق حمدان، خليفةً مؤقتاً للمدير الجهوي المُقال، في انتظار تعيين مدير دائم في منطقة تعدّ الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد المحلي في بلد يتكئ على 98 في المئة من إيرادات النفط.

وتتحدث مراجع قريبة من محيط المدير العام لمجمع سوناطراك، عن اتجاه لعزل عشرة مديرين بسبب عدم رضا، ولد قدور، عن أدائهم ورغبته في بث روح الشباب في الطاقم المسيّر للمجمع، وسط أحاديث عن تقارير تتهم المسؤولين المهددين بالإقالة بالفساد.