تونس تقرّر خصخصة 30 شركة مصادرة من أملاك عائلة ”بن علي“

قرّرت الحكومة التونسية، الاثنين، التفويت (خصخصة) في 30 شركة مصادرة، كانت ملك عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وأفاد وزير المالية التونسي رضا شلغوم، الاثنين، بأنّ حكومته ستبدأ خصخصة 30 شركة خلال 2019، كانت مرسّمة في خطط الخصخصة.

كما أشار الوزير التونسي، إلى أنّ معدّل رأس مال الدولة التونسية في الأملاك المصادرة لا يتجاوز 21.3% ،ما يمثّل إشكالا بسبب عدم امتلاك الدولة لأغلبية رأس مال هذه الشركات، ما يزيد من صعوبة حلّ ملفها، مبيّنا أنّ حصيلة الأسهم المصادرة تقدّر بحوالي 135 مليون دولار.

و يأتي ذلك، وسط اتّهامات لحكومة يوسف الشاهد، بالسعي إلى خفض قيمة الأملاك المصادرة لخصخصتها بأقل الأسعار، في وقت تحوم فيه شكوك حول قدرة الاقتصاد التونسي على التعافي بعد صدمات سببتها الهجمات الإرهابية، والصراعات السياسية الأخيرة بين رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، و حزب ”نداء تونس“.

وتهدف هذه الخطوة إلى ”إنعاش“ الوضع الاقتصادي المنهار في البلاد، مع انحسار موارد الدولة، وصعوبة إقناع المؤسسات الدولية للحصول على قروض جديدة لتمويل مشاريع الإنفاق العام في ظلّ تنامي عجز الموازنة وتفاقم مشكلة الديون.

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في وقت سابق، إنّ بيع بعض الشركات العامة يمثّل حلّا لتمويل الموازنة العاجزة.

وشدّد الشاهد، في تصريحات صحفية، على أنّ عجز الشركات العامة بلغ 2.72 مليار دولار.