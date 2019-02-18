إثر دعوات للتظاهر ضد ترشحه.. حملة بوتفليقة تدعو الجزائريين لعدم النزول للشارع

دعا عبدالمالك سلال، مدير حملة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، إلى ”التعقل“ وعدم اللجوء إلى الشارع للتعبير عن المواقف، وذلك في أول رد على احتجاجات ودعوات للتظاهر تشهدها البلاد ضد إعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال سلال، وهو رئيس وزراء سابق، في كلمة له خلال اجتماع مع اتحاد النساء الجزائريات (نقابة): ”نحن نقبل بالرأي الآخر لا يوجد مشكل، ولكن بسلمية وليس هناك داعٍ للخروج إلى الشارع“.

وتابع: ”نحن جزائريون مهما كانت الظروف، يجب أن يأتي يوم لنحاور بعضنا البعض، والندوة الوطنية (المؤتمر الذي تعهد بوتفليقة بتنظيمه)، ستكون فرصة ولن تكون مغلقة أو باتجاه واحد“، في إشارة إلى فتحها أمام المعارضين.

وتطرق سلال لقضية صحة بوتفليقة المثيرة للجدل بالقول: ”لما جاء الرئيس عام 1999 كان بصحة جيدة، لكن الجزائر كانت مريضة، ولكن الجزائر اليوم قوية وهو تراجعت صحته، وقبل أمام ضميره وأمام الله والناس أن يواصل عمله“.

وأضاف: “ بوتفليقة لم يطلب أي شيء، وبعد تحقيق البنية التحتية لا بد أن نستكمل المسار، ونحن أمام انتقال بين الأجيال لفائدة جيل الاستقلال“، في إشارة إلى إمكانية وصول شخصية من جيل الاستقلال للحكم مستقبلًا.

وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية ”لمناشدات أنصاره“، متعهدًا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على ”إصلاحات عميقة“ حال فوزه.

وتعيش الجزائر، خلال الأيام الأخيرة، على وقع احتجاجات محدودة الانتشار ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، لكن شبكات التواصل الاجتماعي تعج بدعوات مجهولة للتظاهر، يوم الجمعة المقبل.