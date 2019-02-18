البرلمان التونسي يستعد لـ“مساءلة“ وزير الداخلية بشأن مصرع شاب في ”نابل“

قدّم البرلماني التونسي، ياسين العيّاري، اليوم الإثنين، طلب مساءلة ضدّ وزير الداخلية التونسي، هشام الفراتي؛ بسبب مقتل شاب في مركز الأمن بمحافظة ”نابل“ التونسية، في ظروف وُصفت ”بالغامضة“.

وأودع العيّاري طلب المساءلة، اليوم، داعيًا رئاسة مجلس النواب إلى ضرورة الإسراع بعقد جلسة المساءلة؛ بسبب التوتّر الحاصل في محافظة نابل؛ على خلفية مقتل الشاب.

وشدّد العيّاري، على ضرورة مساءلة وزير الداخلية التونسي؛ لكشف حقيقة ما تم تداوله حول موت الشاب التونسي، تحت التعذيب.

وأشعل مقتل الشاب في مقرّ الأمن التونسي بـ“براكة الساحل“ من محافظة نابل، نهاية الأسبوع الماضي، مواجهات بين عناصر الأمن وعدد من أقارب وأصدقاء القتيل.

وتجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، يومي السبت والأحد الماضيين.

وأكد شهود عيان، تحدثوا في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“، أنّ قوات الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين تجمّعوا أمام مركز الأمن الذي قُتل داخله الشاب، وقاموا برشق أعوان الأمن بالحجارة؛ ما أسفر عن إصابة رئيس مركز الأمن.

وتعود ملابسات الحادثة إلى نشوب خلاف عنيف بين شاب يبلغ عمره 32 سنة وشاب آخر، حيث تدخلت قوات الأمن لتوقيفهما وقامت بنقلهما إلى مقر الشرطة، غير أن الاشتباكات استمرت بعد تدخّل أهالي الشابين، وانتهت بوفاة أحدهما، وفق رواية شهود عيان.

و أكدت وزارة الداخلية التونسية، في بيان سابق لها، أنّ السلطات القضائية ”باشرت التحقيقات بالحادثة“.