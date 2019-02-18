ألفا جندي من 33 دولة يشاركون بمناورات عسكرية في موريتانيا

أطلقت القوات العسكرية الأمريكية في إفريقيا ”آفريكوم“، اليوم الإثنين، مناورات ”فلينتلوك 2019″، بمشاركة أكثر من ألفي جندي يمثلون 33 دولة، وذلك في مدينة أطار بولاية آدرار شمال موريتانيا.

وتنظم المناورات العسكرية ”فلينتلوك 2019“ في كل من موريتانيا وبوركينافاسو، وتشارك فيها وحدات عسكرية من إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، تعمل مع ثلاث سرايا موريتانية وسرية من تشاد، وتستمر لمدة 10 أيام.

وبحسب بيان للجيش الموريتاني، فإن التمرين المذكور، هدفه ”تنمية القدرات العملياتية لدول الساحل الإفريقية، في إطار شراكة متعددة الأطراف“.

وقال المتحدث باسم قوات ”آفريكوم“ النقيب جيك كولمن، خلال حفل إطلاق المناورات، إن موقع ”أطار“ يعتبر من أكبر المواقع المخصصة للتمرين، الذي تشارك فيه قوات النخبة من الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الصديقة.

ومن جهته، أكد قائد مجموعة المهام والعمليات الخاصة، المنسق الوطني للتمرين العقيد أعل زايد بن مبارك الخير، أن ”الهدف من التمرين، هو إعطاء المشاركين فرصة للعمل على إيجاد محيط عملياتي مشترك، وكذلك الحفاظ على التعاون والعمل المشترك وتوفير الأمن في منطقة الساحل“.