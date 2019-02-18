بوتفليقة يدعو لتغليب مصلحة الجزائر والحفاظ على أمنها

دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يوم الإثنين، شعبه إلى ”تغليب مصلحة البلاد على تنوع الأفكار“ للحفاظ على استقلالها وأمنها، وذلك في تصريحات تزامنت مع انطلاق سباق الرئاسة المقرر في 18 أبريل/ نيسان المقبل.

جاء ذلك، في رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، الموافق لـ18 فبراير/ شباط من كل عام، ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، وبعد قراره المشاركة للفوز بولاية خامسة.

وقال بوتفليقة: ”أناشد جميع أبناء وبنات شعبنا الأبي، تغليب مصلحة الجزائر على تنوع الأفكار، كلما تعلق الأمر بالحفاظ على استقلالنا السياسي والاقتصادي والأمني“.

وبعد أن أشار إلى الأمن والاستقرار الذي تعيشه بلاده بفضل مجهودات الجيش، لفت إلى أن ”أمن الجزائر لا يتطلب القوة الـمسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعي والوحدة، والعمل والتوافق الوطني“.

وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أعلن بوتفليقة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية ”لمناشدات أنصاره“، متعهدًا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على ”إصلاحات عميقة“ حال فوزه.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت الجزائر دعوات من الموالاة لبوتفليقة من أجل الاستمرار في الحكم، لكن معارضين دعوه إلى الانسحاب بدعوى عجزه عن أداء مهامه؛ بسبب جلطة دماغية تعرض لها في 2013، أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة شعبه.