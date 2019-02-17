الإفراج عن العمال التونسيين المختطفين في ليبيا

المصدر: أ ف ب

أفرج مساء اليوم الاحد، عن العمال التونسيين الـ 14 الذين خطفوا الخميس في مدينة الزاوية غرب ليبيا، حسب ما أعلن القنصل العام التونسي في ليبيا ”توفيق القاسمي“ لفرانس برس.

وتم الافراج عن الرهائن عبر عملية نفذتها قوات الأمن في الزاوية الواقعة على بعد 50 كلم غربي العاصمة طرابلس، بحسب مصدر امني.

وقال شامر منير، رئيس قسم الاعلام في إدارة أمن الزاوية، إن قوات الأمن ”هاجمت موقع احتجازهم وتمكنت من تحريرهم دون قتال. ولم يصب احد“.

وتعذر على المسؤول تحديد ما اذا تم توقيف احد من الخاطفين. ولم يقدم القنصل العام التونسي اي تفاصيل عن ظروف الافراج عن الرهائن التونسيين.

وكان الخاطفون طالبوا في وقت سابق بالافراج عن ليبي مسجون في تونس بعد ادانته بتهريب مخدرات، مقابل الافراج عنهم، بحسب شريط فيديو بث عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومصدر قريب من الملف.

وتعرض العمال التونسيون للخطف بينما كانوا في طريقهم لمكان عملهم بمصفاة الزاوية.

ومدينة الزاوية التي يسكنها 200 الف نسمة تقع تحت سيطرة مجموعات مسلحة محلية بعضها بنشط في تهريب المهاجرين والمحروقات.