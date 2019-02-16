وحدات من الجيش الليبي تحتفل بانتصارها على ”الإرهاب“ في جنوب البلاد (فيديو)‎‎

احتفلت عناصر من الجيش الليبي، اليوم السبت، في جنوب البلاد بالانتصارات التي حققتها على الجماعات المسلحة، بعد شهر من إطلاق الجيش عملية عسكرية ”شاملة“ لـ“مكافحة الإرهاب والجريمة“.

وبثّت شعبة الإعلام الحربي التابعة لمكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم، فيديو يتضمّن مشاهد ممّا قالت إنّها ”احتفالات عناصر الجيش الليبي في مناطق من جنوب البلاد“، بعد دحر ”الإرهابيين“ في الصحراء بالقرب من تويوي وأم الأرانب والقضاء عليهم.

وأوضحت، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أنّها ”تحفّظت على عرض بعض تفاصيل المعارك، للمحافظة على سلامة مواقع الجيش الوطني الليبي، على اعتبار أنّ العمليات العسكرية ما زالت مستمرة“.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، في بيان سابق لها، سيطرة الجيش الوطني الليبي على جلّ ”أوكار الإرهاب“، وقتل واعتقال عدد من قادة التنظيمات المسلحة، في عمليات وغارات ”دقيقة“ للجيش الليبي.

وكان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أمر، في 15 كانون الثاني/يناير الماضي، ببدء عملية عسكرية شاملة؛ لـ“تطهير الجنوب الغربي، ولحماية الدولة، وضمان أمن المواطن، وفرض هيبة القانون، وتلبية لنداءات أهلنا في الجنوب الغالي الذي يعاني من الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها“.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن ”الحملة تهدف إلى المحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي، وتأمين مقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز، وحماية منظومة النهر الصناعي، وإيصال الخدمات الأساسية للمواطن وفتح الطرق وتأمينها، وفرض القانون ووقف الهجرة غير الشرعية، وتأمين الشركات النفطية والأجنبية“.