6 نقابات تستعد لتنفيذ إضراب واحتجاجات في الجزائر

تعتزم 6 نقابات جزائرية مستقلة تنفيذ إضراب واحتجاجات أمام مقرات وزارة التعليم في المحافظات، احتجاجًا على ”انسداد قنوات الحوار مع وزارة التعليم“.

وتعتزم النقابات المستقلة تنظيم إضراب يومي 26 و27 فبراير/ شباط الجاري، للضغط على وزارة التعليم بغرض ”ضمان حوار حقيقي وجاد يفضي إلى حلول للملفات العالقة وفق رزنامة زمنية محددة وواضحة المعالم“.

وحذرت النقابات في بيان مشترك موظفي القطاع التعليمي في الجزائر من ”الانسياق وراء محاولات زرع الريبة والشك في صفوفهم، وبينهم وبين نقاباتهم عن طريق التسريبات المتتالية، لإجهاض التحركات النقابية المشتركة“، في تنفيذ الإضراب والاحتجاجات.

وطالب البيان بـ“مزيد رص الصفوف لإنجاح كل الحركات الاحتجاجية المستقبلية لانتزاع الحقوق المشروعة“.

وتطالب النقابات الست بـ“إعادة تصنيف عمال بعض المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني، وموظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية، والتمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، ووضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية“.

وينتقد التكتل النقابي المستقل رفض وزيرة التعليم، نورية بن غبريت، ”مراجعة البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى الطلبة، لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي، وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي، وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأقسام، مع مراعاة حجم العمل والمهام وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ“.

وندد هذا الائتلاف النقابي باستمرار ”التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي“، معتبرًا أن السلطات ”تدوس على الدستور الذي يكفل حرية النشاط النقابي“، إذ يشتكي نقابيون من ملاحقتهم من طرف مديري المدارس بعقوبات إدارية، لكبح نشاطهم النقابي، وفق اتهاماتهم.