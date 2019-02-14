اختطاف 14 تونسيًا يعملون بمصفاة نفط في ليبيا

اختطفت مليشيات ليبية مسلحة، مساء الخميس، 14 تونسيًا يعملون بمصفاة نفط في مدينة الزاوية الليبية.

واعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، إن عملية الخطف جاءت ”بهدف مقايضة الدولة التونسية والمطالبة بإطلاق سراح ليبي مسجون في تونس”.

وقال عبدالكبير في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”ميليشيا ليبية مسلحة اختطفت 14 عاملًا تونسيًا كانوا في طريقهم للعمل بمصفاة نفط بمدنية الزاوية الليبية واقتادهم إلى مكان مجهول“.

ودعا السلطات التونسية إلى ”التدخل العاجل من أجل الإفراج عن التونسيين المحتجزين“.

وأكد أنه ”يبذل مع نشطاء حقوقيين ليبيين جهود وساطة لإطلاق سراح التونسيين“، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية التونسية ”بدأت في التنسيق مع السلطات الليبية بهدف الإفراج عن التونسيين المحتجزين“.

وأوضح أن ”عملية الاحتجاز تمت في مكان مجهول وليس في سجن رسمي تحت سلطة حكومة الوفاق الليبية“، واصفًا ما جرى بأنه ”عملية اختفاء قسري“.

وأشار المرصد التونسي إلى أن مئات حالات الاختطاف والاحتجاز وقعت للتونسيين العاملين في ليبيا بهدف مقايضة الدولة التونسية أو للمطالبة بفدية.