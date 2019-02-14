حزب ”نداء تونس“ يجمد عضوية منسقه العام رضا بالحاج

جمّد حزب حركة نداء تونس، مساء الخميس، عضوية منسقه العام للهيئة التأسيسية، رضا بالحاج ونشاطه، كما أحال ملفه إلى لجنة النظام بالحزب وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب ”تجاوزات“.

وقال القيادي في حركة نداء تونس، ناجي جلول، في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”القرار تم اتخاذه بعد التفطن إلى ترتيب رضا بالحاج لاجتماعات دون الرجوع إلى قيادة الحزب ودون علم هياكل الحزب“.

واعتبر جلول أن ”قرارات تجميد أعضاء حزب نداء تونس ليست الحل الأمثل لفرض الانضباط الحزبي“، مضيفًا أنها ”تضر حزب نداء تونس أكثر مما تنفعه“ حسب قوله.

وذكرت الهيئة السياسية لحزب نداء تونس، في بيان لها مساء الخميس، أن ”قرار تجميد رضا بالحاج يأتي بعد توفر إثباتات حول تجاوزات قام بها بالحاج ضد الحزب وهياكله“.

وحذرت الهيئة السياسية لحركة ”نداء تونس“، هياكل الحزب وقواعده، من ”عقد اجتماعات غير قانونية باسم بمبادرة من بعض الأشخاص من ذوي الأجندات الخاصة“، بحسب نص البيان.

وأكدت الهيئة السياسية للحزب أن ”أبواب الحزب مفتوحة لكل الكفاءات والطاقات النيرة الراغبة في الانضمام إلى صفوفه، من أجل المساهمة الفاعلة في تعزيز بناء المشروع الوطني الضامن لأمن البلاد واستقرارها، وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة بين الفئات والمحافظات“.

وكان حزب حركة نداء تونس أعلن يوم 22 أيلول/ سبتمبر الماضي عن تعيين رضا بلحاج منسقًا عامًا للهيئة السياسية للنداء بعد عودته إلى الحزب.

وقررت لجنة تنظيم مؤتمر حركة نداء تونس مؤخرًا، توجيه رسالة للرئيس المؤسس للحزب ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تضمنت تحذيرات من انحرافات قد تحول دون تنظيم المؤتمر الانتخابي المرتقب للحزب مشيرة إلى غياب إرادة من القيادة الحالية لإنجاز المؤتمر الانتخابي الأول للحزب.

من جانبه، طالب المكتب التنفيذي للحزب في بيان له، بتشكيل ”هيئة تسييرية جديدة تكلف باتخاذ المواقف السياسية للحزب إلى حين انعقاد مؤتمره القادم، وتكون تركيبتها مشتركة ومتوازنة بين الهيئة التأسيسية والهيئة السياسية والمكتب التنفيذي“.

ودعا المكتب الرئيس المؤسس للحزب الباجي قائد السبسي إلى اختيار رئيس لها، ومعلنًا عن مساندته للجنة المكلفة بإعداد المؤتمر.

وتسعى قيادات حزب ”نداء تونس“، إلى عقد أول مؤتمر انتخابي للحزب الشهر المقبل، بهدف ”إحياء“ الحزب الذي أسسه الباجي قائد السيسي، قبل أن تضربه في الآونة الأخيرة عاصفة استقالات وانقسامات بسبب الموقف من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

وحدد حزب نداء تونس، موعد انعقاد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب قبل نهاية شهر آذار/ مارس المقبل، حيث شكل لجنة تشرف على إعداد المؤتمر المرتقب.

وسيعقد المؤتمر بعد مرور حوالي 7 أعوام على إعلان تأسيس حزب ”نداء تونس“، في يونيو/ حزيران 2012، من قبل الباجي قائد السبسي.