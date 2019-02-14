الحكومة الليبية المؤقتة تخصص 200 مليون دينار للجنوب

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، حاتم العريبي، تحسن الأوضاع الأمنية في المناطق الجنوبية التي وصلت إليها القوات المسلحة.

وقال العريبي، في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الخميس، أن الحكومة المؤقتة خصصت مبلغ 200 مليون دينار لمنطقة الجنوب الغربي، 100 مليون منها للقطاع الأمني.

وأشار إلى أنه تم تجهيز قوى أمنية تابعة لوزارة الداخلية للدوريات الصحراوية لبسط الأمن في مناطق الجنوب بأكثر من 100 سيارة، وتمركز قوة للدعم الداخلي لتأمين المناطق المحررة ودعم القوات المسلحة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة: إن الحكومة باشرت تقديم الدعم لكافة مديريات الأمن في المناطق الجنوبية التي حررها الجيش مؤخرًا.

وأضاف: ”أينما توجد القوات المسلحة على الأرض الليبية تتواجد الحكومة المؤقتة، وأي مدينة ليبية تحتاج إلى أي خدمات لن تتوانى الحكومة المؤقتة في تقديم الدعم لها، باعتبارها حكومة وطن وحكومة شرعية منتخبة من مجلس النواب وليست حكومة أوهام“.