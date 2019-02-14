الأمن التونسي يعتقل الداعية الإسلامي خميس الماجري

ألقت قوات الأمن التونسية في محافظة بنزرت، شمال البلاد، اليوم الخميس، القبض على الداعية الإسلامي، خميس الماجري؛ تنفيذًا لحكم قضائي بسجنه لمدّة شهرين؛ على خلفيّة اتّهامه بمخالفة قانون المساجد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

وجاء اعتقال الداعية خميس الماجري، بعد أن رفض الامتثال لقرار الحكومة، وقام بإلقاء الخطب بالمساجد دون ترخيص.

ونقلت الوكالة، عن مصدر أمني قوله، إنّ قوات الأمن التونسيّة تمكنّت من اعتقال الداعية خميس الماجري بمنطقة ”جرزونة“، بعد أن تبيّن صدور مذكّرة تفتيش بشأنه؛ تنفيذًا لحكم صادر ضدّه العام 2014، يقضي بسجنه لمدّة شهرين؛ بتهمة مخالفة قانون المساجد منذ سنة 2014 .

وتسعى الحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد، إلى استرجاع سيطرة الدولة على المساجد التي لا يزال بعضها تحت سطوة إسلاميين، وذلك قبل أشهر من الانتخابات المرتقبة بالبلاد.

وطالبت المعارضة البرلمانية التونسية، في وقت سابق، بالإسراع بإطلاق خطة حكومية من أجل تحييد المساجد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي سوف تجري نهاية العام الجاري.

وقالت وزارة الشؤون الدينية، إنها ستكشف قريبًا عن خطة جديدة لتحييد المساجد، ودور العبادة عن الشأن السياسي؛ استعدادًا للاستحقاقات السياسية القادمة، وخوفًا من استغلال هذه الفضاءات للتأثير على الناخبين.

وقررت وزارة الشؤون الدينية، إصدار ميثاق يلزم أئمة المساجد بالحياد، وتجنب الخطاب الديني المدجج بمضامين سياسية، خدمة لأي حزب سياسي كان.

وتنوي وزارة الشؤون الدينية تعميم الميثاق على مختلف الجهات والمحافظات، وعقد لقاءات مع الأئمة والخطباء؛ لتأمين حيادية المساجد، استنادًا إلى دستور البلاد.