وزير الخارجية المغربي ينفي استدعاء سفيري بلاده بكل من السعودية والإمارات

نفى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس، استدعاء سفيري بلاده لدى السعودية والإمارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني جوزيب بوريل، بالعاصمة الرباط.

وقال بوريطة إن سفيري بلاده في السعودية والإمارات ”تركا بلدي عملهما للحضور للرباط من أجل اجتماعات طبيعية لدراسة التحولات التي تعرفها منطقة الخليج“.

وأضاف: ”لا يتم استدعاء السفير من دولة إلا ببلاغ رسمي وتسجيل موقف، وهو ما لم يتم“.

وتابع: ”الكثير يقولون إنه تم استدعاء السفير، وفي العرف الدبلوماسي الاستدعاء له معنى، إلا أنه يتم لأسباب وبإخبار الدولة“.

وبحسب بوريطة فإن ”منطقة الخليج تعرف تحولات على المستوى الداخلي وبين الدول، ولها تأثير على العلاقات الخارجية بما فيها مع المغرب“.