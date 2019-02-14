قيادي بـ“نداء تونس“: السبسي ”نادم“ على تحالفه مع حركة النهضة

قال قيادي بارز في حركة ”نداء تونس“، إن الرئيس الباجي قائد السبسي، عبر له عن ”ندمه“ بسبب تحالفه مع حركة النهضة في تشكيل الحكومة.

وأضاف القيادي عبدالستار المسعودي، الأربعاء، في تصريح لإذاعة ”موزاييك المحلية“، أن السبسي قال له خلال لقاء جمعهما إن ”التحالف مع حركة النهضة أكبر خطأ استراتيجي، وكل من يقترب من النهضة يحترق“.

وأشار المسعودي -العائد إلى حركة نداء تونس بعد خروجه من الحزب- إلى أن موقفه من حركة النهضة ”لم يتغير، وأن السبب الرئيسي لخروجه في السابق من حزب النداء هو تحالفه مع النهضة الإخوانية“.

وشدد على أن “حزب النداء سيكون منافسًا لحركة النهضة في الانتخابات القادمة“.

وأعلن الرئيس التونسي عن نهاية تحالفه مع حركة النهضة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال آنذاك إن علاقته بحركة النهضة الإسلامية انقطعت، بطلب من النهضة أو بسعي منها.

وتشهد حركة النهضة قبل أشهر قليلة من الانتخابات المرتقبة، مرحلة صعبة، بسبب تداعيات ملف ما يعرف بـ“الجهاز السري“ المتورط في مسلسل الاغتيالات السياسية، وكذلك عودة جدل حول ”تسفير المتشددين“ إلى بؤر التوتر.