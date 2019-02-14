غارة أمريكية تستهدف موقعًا لتنظيم القاعدة جنوب ليبيا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا أن الولايات المتحدة شنت مساء الأربعاء غارة على موقع لتنظيم القاعدة قرب مدينة أوباري في جنوب غرب البلاد.

وقال محمد السلاك الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في بيان مقتضب إنه ”تم مساء الأربعاء قصف موقع كان يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري“.

وأضاف أن هذه الغارة جرت ”في إطار التعاون المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة الاٍرهاب“.

ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل عن الموقع الذي استهدفته الغارة ولا عن النتيجة التي أفضت إليها.

وغالبًا ما يشن الجيش الأمريكي غارات في ليبيا تستهدف مواقع لتنظيمي القاعدة وداعش.

وعلى غرار ما يفعل في الصومال فإن البنتاغون مخول بشن غارات جوية في ليبيا طالما أنه يقوم بذلك بالتنسيق مع حكومتها.