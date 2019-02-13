ليبيا.. الحكومة المؤقتة تحذر السراج من جر الجنوب إلى ”مواجهات دامية“

حذرت الحكومة الليبية المؤقتة في مدينة البيضاء، مساء الأربعاء، حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في طرابلس، من مغبة جر البلاد إلى ”مواجهات دامية، وضرب كل جهود تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين“.

جاء ذلك على خلفية تعيين السراج لآمر عسكري في الجنوب الليبي، ومطالبته مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الليبي في الجنوب.

وعبرت الحكومة المؤقتة في بيان عن ”إدانتها الشديدة لقيام السراج بتكليف علي كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية برتبة فريق“، مشيرة إلى أن كنه ”حصل على هذه الرتبة في فترة حكم النظام السابق قبل أن يلغيها المجلس الوطني الانتقالي الذي أدار أمور البلاد بعد ثورة فبراير 2011“.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أعلن قبل أيام تعيين الفريق الركن ”علي سليمان محمد كنه“ آمرًا لمنطقة سبها العسكرية.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة إن الجيش الوطني الليبي ”أطلق عملية عسكرية في الجنوب الليبي بعد النداءات المتكررة من أبناء تلك المناطق بسبب تغول العصابات الإجرامية والمتشددة“.

ولفتت إلى أنه ”مع بدء العملية العسكرية في الجنوب ضد المتشددين، قرر الجيش منع تحليق الطيران بالمنطقة دون إذن مسبق، إلا أن حكومة فائز السراج أرسلت طائرة مدنية إلى حقل الفيل مخترقة بذلك قرار الحظر“.

كما عبرت الحكومة المؤقتة عن ”إدانتها واستهجانها“ لرسالة مندوب البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي لمجلس الأمن، بشأن عملية الجيش في الجنوب.

وكان المجربي تقدم مؤخرًا بشكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ضد القيادة العامة للقوات المسلحة، بزعم أن ”طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي، نفذت غارة جوية قرب أحد المهابط في حقل الفيل النفطي بالجنوب الليبي“.