حقوقيون: ميليشيات ليبية تعتقل تونسيين في طرابلس وتنقلهم إلى سجون سريّة

أفادت منظمة حقوقية تونسية، اليوم الأربعاء، أنّ ميليشيات ليبية ألقت القبض على مواطنين تونسيين ونقلتهم إلى سجون سرية في العاصمة طرابلس.

وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أنّ ”عدد الموقوفين بلغ إلى حدّ الآن 6 أشخاص“، مشيرًا إلى أنّ ”الميليشيات الليبية منعت ذوي الموقوفين من زيارة أبنائهم ومعرفة مصيرهم ومكان تواجدهم“.

وقال عبد الكبير، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إنّ ”آخر مجموعة من هؤلاء الموقوفين شملت 4 شبان تونسيين كانوا عائدين الى أرض الوطن، وتم إيقافهم على مستوى المعبر الحدودي ذهبية وازن بين تونس وليبيا“.

وأضاف أنّه ”تم ضبط مبالغ مالية اعتبرتها الميليشيات مجهولة المصدر، في حين أنهم كانوا يعملون بطريقة قانونية في ليبيا، ما يعني أن الأموال التي في حوزتهم ثمرة عملهم“ .

واعتبر أنّ ”التهم الموجهة إلى الشبان التونسيين باطلة“، معبّرًا عن ”تخوفه من ارتفاع نسق التوقيفات في الآونة الأخيرة“ .

وطالب رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، سلطات البلدين بالتدخل لإنقاذ الشبان الموقوفين وتكثيف الجهود لمعرفة مصيرهم، مشيرًا إلى أنّ ”بعض العائلات التونسية حاولت الاتّصال بأبنائها، إلا أنها منعت من ذلك من قبل بعض الميليشيات الليبية“.

وكشفت آخر إحصائية صادرة عن المرصد التونسي لحقوق الإنسان ولجنة حكماء ليبيا، أنّ عدد التونسيين المتواجدين حاليًا في ليبيا يتراوح بين 20 و50 ألفًا.