القبض على حافظ الضبع القيادي في مجلس شورى درنة

أكد مصدر عسكري ليبي القبض على الإرهابي المطلوب دوليًا حافظ مفتاح الضبع، في العملية العسكرية لتحرير المدينة القديمة في درنة، التي انتهت الثلاثاء.

وقال المسؤول العسكري في مجموعة عمر المختار عبدالكريم صبرة، لـ“إرم نيوز“، إن الجيش ألقى القبض على الضبع بعد إصابته بجروح خطيرة، مع إرهابيين آخرين.

والضبع الذي يتحدر من مدينة درنة قيادي بمجلس شورى درنة وهو المطلوب الرئيس في عملية قتل ضباط تونسيين في جبل الشعانبي عام 2014، وحكمت عليه محكمة تونسية بالسجن 25 عامًا، إلا انه تم ابتزاز الحكومة التونسية فيما بعد، عن طريق خطف دبلوماسيين في طرابلس ليبيا، ومبادلتهم بالضبع وإرهابيين آخرين.

وأنهى الجيش الليبي وجود الخلايا النائمة من مقاتلي مجلس شورى درنة المنحل في العملية العسكرية التي جرت منذ ليل الاثنين وحتى صباح الثلاثاء.

وأفاد صبرة أنه إضافة إلى 46 متطرفًا سلموا أنفسهم لقوات الجيش، تمكن الجيش من قتل العديد من الإرهابيين الخطرين الذين عرف منهم: رياض أحمد بوشحة، خالد فرج البرغثي، همام صالح الحصادي، كما جرى التعرف على جثث الإرهابيين محمد دنجو، محمد ظاهر ديسكا وعبدالعزيز الشيباني.

وأشار الى أن العديد من الإرهابيين المقبوض عليهم من الجنسيتين الموريتانية والمصرية وجاري التحقيق معهم من قبل غرفة عمليات الكرامة الرئيسية.