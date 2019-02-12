بالفيديو.. إصابة تلميذات مغربيات بهستيريا جماعية.. والسبب غامض

شهدت إحدى المدارس العمومية بمدينة الدار البيضاء المغربية، يوم الاثنين، واقعة غريبة، حيث أغمي على عشرات التلميذات في رمشة عين لأسباب مجهولة.

وأظهر شريط فيديو قصير تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي دخول تلميذات في نوبات هستيرية، والحديث مع بعضهن البعض بأصوات غريبة داخل قاعة مخصصة للأساتذة.

وانتابت التلميذات هذه الحالة الهستيرية مباشرة بعد سماعهن صراخًا قويًا صادرًا عن زميلاتهن، فيما راج حديث عن تعرضهن للمس.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها تلميذات للإغماء، إذ سبق لهذه الحالة أن سُجلت بثانويات بـ“الفقيه بن صالح وبني ملال“ وسط المغرب.