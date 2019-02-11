الاتحاد الأفريقي يدعو لمؤتمر حول ليبيا ويطالب بانتخابات في أكتوبر

المصدر: أ.ف.ب

دعا الاتحاد الأفريقي الإثنين إلى تنظيم مؤتمر حول ليبيا مطلع تموز/يوليو؛ لمحاولة إيجاد حل للنزاع الليبي، مطالبًا بإجراء انتخابات في هذا البلد في تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد الأفريقي في ختام قمة عُقدت يومي الأحد والإثنين في العاصمة الإثيوبية، أن الجمعية العامة كلّفت رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي بذل جهود؛ ”من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في (تمور/يوليو) 2019، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة“.

وطلبت الجمعية العامة من المفوضية اتّخاذ ”كافة الإجراءات اللازمة“ مع الأمم المتحدة والحكومة الليبية ”من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2019“.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، على أهمية إيجاد ”حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية“.