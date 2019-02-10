بوتفليقة يعيّن مستشاره القانوني رئيسًا للمجلس الدستوري

عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، مستشاره للشؤون القانونية الطيب بلعيز، رئيسًا للمجلس الدستوري، خلفًا للراحل مراد مدلسي، وذلك تحسبًا لانتخابات الرئاسة المقررة في الـ 18 من أبريل/نيسان المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر وصفته بالرسمي: ”عيّن الرئيس بوتفليقة، الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري خلفًا للراحل مراد مدلسي“.

وقالت الوكالة: ”يأتي هذا التعيين طبقًا للمادة 183 من دستور 2016 التي تنص على أنه ”يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 8 سنوات“.

وفي الـ 28 من يناير/ كانون الثاني الماضي، توفي الرئيس السابق للمجلس الدستوري عن عمر ناهز 76 سنة بعد صراع مع المرض، وذلك بعد خمس سنوات قضاها على رأس الهيئة.

وجاءت وفاة مدلسي، بالتزامن مع انطلاق سباق انتخابات الرئاسة، التي ستجرى في أبريل/نيسان المقبل، والذي يعد دور هيئته فيه محوريًا، حيث أعلن المجلس سابقًا أن الثالث من مارس/ آذار المقبل، سيكون آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أمامه.

وتعود للمجلس، صلاحية البت في القائمة النهائية للمرشحين لمنصب الرئاسة، بعد دراسة ملفاتهم، وكذلك نتائج الاقتراع النهائية.

والرئيس الجديد للمجلس الدستوري الطيب بلعيز هو المستشار القانوني للرئيس بوتفليقة، وسبق أن شغل المنصب بين عامي 2011 و2013.

وشغل بلعيز، البالغ من العمر 71 سنة، سابقًا عدة مناصب وزارية أهمها وزارتا الداخلية بين عامي 2013 و2015 والعدل بين عامي 2003 و2011.