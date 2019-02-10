السبسي: سأعلن موقفي من الترشح للانتخابات الرئاسية في الوقت المناسب

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يوم الأحد، إن إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية من عدمه، سيكون في الوقت المناسب.

وأوضح السبسي، في تصريح لإذاعة ”إكسبراس أف أم“ يوم الأحد، أن ”الدستور يخول له الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة“.

وكانت قيادات بارزة في حركة نداء تونس، أكدت على ضرورة ترشح الرئيس الباجي قائد السبسي مجددًا لمنصب الرئاسة، واعتبرت أن السبسي هو ”الأجدر لقيادة تونس في المرحلة المقبلة؛ في ظل التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي“.

وبدأت حركة ”نداء تونس“، في وقت سابق، الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرة إلى أن مؤسسها الباجي قائد السبسي سيكون ”المرشح الأول“، في السباق الرئاسي المرتقب، إذا رغب بالترشح.