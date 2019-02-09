الجيش الليبي يحاصر قيادات الصف الأول في آخر البؤر الإرهابية بدرنة

أكد مصدر أمني بمدينة درنة، السبت، أن العمليات العسكرية في المدينة القديمة في درنة أسفرت عن تطهيرها من الإرهابيين، مشيرا إلى أن الجيش يحاصر الآن آخر بؤرة والتي تختبئ بها قيادات الصف الأول للعناصر المتطرفة.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن العناصر الإرهابية المتبقية تحاول اتخاذ عدد من المباني المتهدمة كنقاط تحصين، وأن القيادات الموجودة بهذه النقطة هي شخصيات قيادية إرهابية من الصف الأول.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش وجهت العديد من النداءات لهذه العناصر لتسليم أنفسها غير أنها لم تستجب لتلك النداءات.

وحسب بيان لعمليات القوات المسلحة الليبية بدرنة، فإن عملية تطهير آخر بؤر الإرهاب بالمدينة والجارية منذ الأربعاء الماضي، أسفرت عن مقتل 4 جنود من السرية الثانية دبابات اللواء 106 بالإضافة إلي عنصرين من جنود الاحتياط من السرية الأولى مشاة.