اتّحاد “الشغل” التونسي يشنّ هجومًا غير مسبوق على الغنوشي

شنّ الاتحاد العام التونسي للشغل هجوما غير مسبوق على رئيس حركة “النهضة” الاسلامية، راشد الغنوشي و اتّهمه بمحاولة استغلال النجاح في التوصل الى إنهاء أزمة التعليم الثانوي، “لغايات سياسية”.

و أعلنت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت عن “انزعاجها” و استغرابها، من “تصريح مفاجئ لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول انفراج أزمة التعليم الثانوي”.

و لفتت قيادة اتحاد الشغل التونسي، و هو أكبر منظمة نقابية في البلاد، إلى أنه يُفهم من التصريح وجود تدخّل من رئيس النهضة راشد الغنوشي في حلّ أزمة التعليم الثانوي، مكذّبا ذلك ومشدّدا على أنّ “المفاوضات جرت رأسا مع الحكومة التونسية دون سواها”.

واعتبر اتحاد الشغل، في بيان نشره على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أنه “عدا ذلك ليس إلاّ محاولة يائسة للركوب على الأحداث وافتعال مبادرات لا أساس لها من الصحّة”.

و أعلنت “الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي” بالاتّحاد العام التونسي للشغل، السبت، عن قبول مقترحات حكومية جديدة، بما يتيح إنهاء أزمة التعليم الثانوي المتواصلة منذ أشهر.

وقال الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بتونس منير خير الدين في تصريح صحفي بعد اجتماع الهيئة الإدارية، إنه تم الاتفاق على تعديل 4 نقاط، منها “المقترح المتعلق بالتقاعد في سن 57 وتوسيع قاعدة التأمين الصحي.

كما نّص الاتّفاق على إقرار منحة جديدة تسمى “منحة الاستمرار لنظار ومديري مؤسسات التعليم الثانوي” وإدراج “المنحة الخصوصية” ضمن الراتب الأساسي ابتداء من سنة 2021، مع إقرار زيادة بـ20 بالمائة في ميزانية المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية”، وفق خير الدين.

وأوضح عضو الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي نبيل الحمروني أن منحة الاستمرار للنظار والمديرين التي تم إقرارها لا تقل قيمتها عن 50 دينارا (قرابة 20 دولارا)، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل 75 بالمائة من منحة العودة المدرسية بعنوان أجر الشهر 13 بداية من يناير 2019