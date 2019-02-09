من هو “الإرهابي” الخرم الذي أعلن مقتله في درنة‎‎ الليبية؟

أعلن مصدر أمني في مديرية أمن درنة مقتل أحد القيادات المتطرفة محمد الخرم الشهير بالطويل خلال المواجهات الأخيرة مع القوات المسلحة الليبية في آخر ما تبقى من محاور وسط المدينة القديمة ” الأزقة الأربعة ” .

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن مقتل الخرم تم تأكيده مساء اليوم السبت عبر العثور على جثته في آخر بؤرة يقوم الجيش بتطهيرها في المدينة.

فمن هو الخرم؟ وما هو سجله “الإرهابي”؟ يدعى “محمد عبدالنبي الخرم ” من مواليد 1980 بمدينة درنة ويسكن منطقة ” العلوه ” وحالته الاجتماعية متزوج .

عرف بسمعته السيئة وأخلاقه غير السوية حتى قبل انضمامه للجماعات المتطرفة، وقد التحق بمجلس شوري مجاهدي درنة المنحل عند تأسيسه في ديسمبر/كانون الأول 2014 .

واشترك كعضو في عام 2012 في جمعية درنة الخيرية أحدى الجمعيات التي أسستها الجماعة الليبية المقاتلة واتخذت من مقر فرقة أنغام الشلال الفنية المعروفة في ليبيا كمقر لها بعد تحرم الفن وتهجير الفنانيين من المدينة ، وكان يرأس هذه الجمعية عدة شخصيات ارهابية منهم ناصر العكر و فرج الحوتي خلال العام 2012 .

ومن ضمن المهام التي قام بها الطويل ترأسه لمكتب المشروعات لدي مجلس شورى مجاهدي درنة ، كما اشتهر أيضا بتحريضه على قتل المواطنين الذين يعلنون رفضهم لهذه الجماعات وتوجيه تهديدات إلى آخرين خصوصا من يؤيد الجيش وعملياته ضد الجماعات المتطرفة.

شقيق الطويل الأكبر يدعى حسام عبدالنبي الخرم الشهير بالقصير من مواليد 1976 ، هو أيضًا من العناصر المتطرفة، مات متأثرًا بجراحه بعد إصابته خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور وسط المدينة المعروف بمحور ” المدينة القديمة “.

كما أن لديه إبن شقيق يدعى اللواج سالم اللواج إسماعيل الشهير بـ”لويجه” مواليد 1998 أعلن عن مقتله خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في معارك ” المدينة القديمة ” في 22 نوفمبر 2018 .