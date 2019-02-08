سفير المغرب لدى السعودية يؤكد استدعاءه من طرف الرباط

أكد سفير المغرب لدى السعودية، مصطفى المنصوري، استدعاءه من طرف الرباط بسبب ما قال إنه تقرير لقناة سعودية “ضد الوحدة الترابية”، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال المنصوري، في تصريح نشره موقع “360” المحلي، إن “بلاده استدعته من الرياض، وذلك قصد التشاور بشأن العلاقات بين البلدين”، واصفًا الأمر بـ”سحابة عابرة”.

واعتبر المنصوري أن سبب استدعائه يتعلق بـ”المستجدات التي طرأت أخيرًا على مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد بث قناة العربية السعودية، لتقرير مصور ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية (إقليم الصحراء).

وأكد المنصوري أنه جرى استدعاؤه إلى الرباط منذ 3 أيام، قصد التشاور حول هذه المستجدات، معتبرًا أن الأمر عادي في العلاقات الدبلوماسية حينما تعبرها بعض السحب الباردة.

وأشار إلى أن الأمور سرعان ما ستعود إلى حالتها الطبيعية، خصوصًا في ظل متانة العلاقة التاريخية الأخوية التي تربط البلدين.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بهذا الخصوص.

وقالت وسائل إعلام مغربية، مساء الخميس، إن الرباط انسحبت من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

جاء ذلك بحسب وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مسؤول حكومي لم تسمه، دون تفاصيل.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده “غيّرت” مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.