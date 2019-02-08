“قوة حماية طرابلس” تطالب بتحقيق “عاجل” في شحنة الأسلحة التركية

طالبت قوة حماية طرابلس، النائب العام، بفتح تحقيق “فوري وعاجل” في شحنات الأسلحة والمدرعات التي تم ضبطها في ميناء الخمس.

وقالت القوة –وهي ائتلاف يضم مليشيات العاصمة الليبية- في خطاب موجه للنائب العام صدر مساء الخميس: “نحيل إلى سيادتكم هذا الطلب الذي نأمل منكم فيه فتح تحقيق عاجل وفوري في شحنة الأسلحة والمدرعات التي تم ضبطها في ميناء الخمس من قبل رجال الجمارك والتي كان مصدرها دولة تركيا، مع أن المصدر المستلم مجهول”.

وأضافت: “نأمل أن يتم الكشف عمن يقف وراء صفقات السلاح المتكررة التي تأتي من تركيا، كون بعض المسؤولين صرحوا لوسائل الإعلام أن شحنة الأسلحة السابقة لشحنة المدرعات التي تم ضبطها في ميناء الخمس والمتمثلة بمسدسات ورشاشات لا تشكل خطرًا على المواطنين”.

يشار إلى أن قوة حماية طرابلس التي شكلها المجلس الرئاسي بموجب الترتيبات الأمنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بدأت مؤخراً التغريد خارج سرب “الرئاسي”، عبر مطالبتها المتكررة بأن تكون قرارته بالإجماع، وليست ممهورة بتوقيع رئيس المجلس فايز السراج فقط.

كما هاجمت القوة في أكثر من مناسبة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي تتهمه بالتواطؤ مع اللواء السابع ترهونة في الهجوم الأخير الذي استهدف جنوب العاصمة الليبية.