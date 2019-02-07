رئيس “العليا للانتخابات” في تونس: لا “تأجيل” وهذه أجندتي في 2019 (فيديو إرم)

اعترف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، بميلاد عسير لانتخاب مجلس الهيئة بعد أشهر من شغور منصب الرئيس، وما أعقبها من أزمة تنظيمية منذ استقالة الرئيس السابق في يوليو/ تموز 2018.

واستبعد الرئيس الجديد للهيئة أي فرضية لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مثلما يتردد في بعض الأوساط، مؤكدًا أن “تونس دولة مؤسسات وقانون، وهي تحترم المواعيد الدستورية”.

وأفاد بفون، في حوار مع “إرم نيوز”، أن هيئته ستتوجه إلى مختلف الفئات الشعبية، وخاصة شريحة الشباب بخطاب جديد، مبرزًا أهمية التركيز على “المرأة الريفية” والوصول إليها بكل السبل.

واستعرض بفون برنامج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أفق 2019، من خلال تكثيف الندوات والاجتماعات والتواجد الميداني في كل الفضاءات والساحات العامة، بما في ذلك المراكز التجارية.

وشدد على أن الهيئة العليا حريصة كل الحرص على تطبيق القانون حرفيًّا، بمعزل عن أي ضغوط سياسية، نافيًا التهم التي تفيد بانتمائه إلى تيار سياسي أو حزب معين، إذ أعرب عن رؤيته في أن يتم التعاون على مسافة واحدة من قبل كل مكونات الطبقة السياسية في البلاد.