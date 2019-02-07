أنباء عن هجوم على الجيش الليبي في مدينة “أوباري” جنوب البلاد

أفادت مصادر إخبارية ليبية، اليوم الخميس، بمقتل عسكري ليبي وسقوط 3 جرحى، في هجوم مسلّح تعرّضت له قوات الجيش الليبي التي تؤمن مدينة “أوباري”، جنوب البلاد.

وبحسب موقع “العنوان” الإخباري الليبي، المقرّب من الجيش الليبي، فإن الكتيبة 177 التابعة للجيش الوطني الليبي والمتمركزة بمدينة أوباري، بالجنوب، تعرّضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة تابعة لقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بقيادة علي كنة، المعين حديثًا آمرًا لمنطقة سبها العسكرية بجنوب البلاد.

ويأتي ذلك، عقب سيطرة الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، على حقل “الشرارة” النفطي الواقع في حوض مرزق، جنوب ليبيا.

وحذّرت أوساط ليبية في وقت سابق من تصعيد محتمل بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق، وذلك عقب إرسال الأخيرة تعزيزات عسكرية إلى حقل الشرارة النفطي بذريعة تأمينه.

وجاء ذلك بالتزامن مع تعيين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، علي كنة، آمراً لمنطقة سبها العسكرية، وهي خطوة رأى مراقبون أنّها تهدف الى خلط الأوراق في جنوب البلاد.