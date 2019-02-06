الجيش الليبي يطالب مؤسسة النفط برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة‎

طالبت القيادة العامة للجيش الليبي المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ضرورة رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان السيطرة عليه.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان قصير عبر صفحة المكتب الإعلامي التابع للقيادة، انتهاءها من تأمين حقل الشرارة النفطي الواقع بحوض مرزق أوباري.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي أكدت، مساء يوم الأربعاء، أن قوات الجيش الليبي استلمت بالكامل كافة مرافق حقل الشرارة النفطي في الجنوب الغربي للبلاد، بموافقة الأهالي والعاملين في الحقل.

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيانها، أنها مستمرة في مهامها لمكافحة التطرف في كافة ربوع ليبيا، وتأمين الحدود والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي.