أبرز حزب معارض في الجزائر يعتبر أن بوتفليقة “غير قادر” على الحكم

المصدر: ا ف ب

اعتبر أبرز حزب معارض بالجزائر اليوم الأربعاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي رشحه أنصاره لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل غير قادر على حكم البلاد “بسبب مرضه”.

وجاء في بيان لحزب “حركة مجتمع السلم الإسلامي” أن “عبد العزيز بوتفليقة غير قادر على الاستمرار في الحكم بسبب طبيعة مرضه”.

وكان الحزب قد رشح رئيسه عبد الرزاق مقري إلى الانتخابات.

وقال الحزب في بيانه “إن ترشيحه (بوتفليقة) لعهدة خامسة ليس في مصلحته، ولكنه في مصلحة المنتفعين والمستفيدين من الوضع، وهؤلاء يتحمّلون المسؤولية كاملة أمام ما ينجر عن مناوراتهم السياسية من مخاطر تهدد الجزائر”.

ورشحت أحزاب التحالف الرئاسي الأربعة السبت بشكل رسمي بوتفليقة البالغ 81 سنة والذي يحكم البلاد منذ 1999، للانتخابات الرئاسية.

ورغم نداءات أنصاره منذ أشهر لإعلان ترشحه لولاية جديدة، لم يعلن بوتفليقة المريض منذ تعرضه لجلطة في الدماغ عام 2013، بعد قراره، وذلك قبل أقل من شهر من نهاية مهلة تقديم الترشيحات.

وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات إلى المجلس الدستوري منتصف ليل الثالث من آذار/مارس.

وغادر حزب حركة مجتمع السلم التحالف الرئاسي منذ 2012 بعد أن دعم بوتفليقة في ثلاث ولايات رئاسية (1999-2004-2009)، أما في 2014 فعارض بشدة الولاية الرابعة، معتبرًا إياها “كارثة على الجزائر“.